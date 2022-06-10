У Львові лікарі врятували 10-річного хлопчика з Києва, який переніс крововилив у мозок і мозкову кому.

Про це повідомили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. У лікарню Лев потрапив у уже важкому стані: з високим рівнем цукру (30 при нормі до 6.6), низьким рівнем гемоглобіну та низькою сатурацією – 60, з гострою нирковою недостатністю і анурією (повна відсутність сечі).

– Після додаткових обстежень ми виявили важку двобічну пневмонію, тромбоцитопенію, а після МРТ – ще й крововилив у паренхіму та шлуночки головного мозку. Це усе засвідчувало стан важкої поліорганної недостатності, можливою причиною якого був декомпенсований цукровий діабет, – розповіла лікар-анестезіолог Іванна Андрейчук.

Хлопчик перебував у мозковій комі протягом двох тижнів. Потім ще два тижні він провів у реанімаційному відділенні на апараті високопотокової оксигенотерапії. Загалом майже три місяці медики лікарні боролись за його здоров’я – проводили нирково-замісну терапію, корегували глікемію, надавали неврологічне лікування та реабілітацію.

Зараз дивляться

Андрейчук стверджує, що спеціалістам вдалося стабілізувати глікемію і вилікувати ниркову недостатність, тому він вже не потребує гемодіалізу.

Після тривалої реабілітації та лікування у невролога хлопчик став на ноги і почав ходити з підтримкою, повністю відновилася функція рук.

– Лев зараз майже цілком відновився неврологічно – він розмовляє і жартує, як і до хвороби. Навчався із вчителями, які працюють у лікарні. Пам’ятає майже усе, крім періоду реанімації, але я навіть радію цьому, – зазначила мама Олена.

Жінка пригадує, що тривалі проблеми зі здоров’ям почались після перенесеного Covid-19 – підвищився рівень цукру, з’явився ацидоз, відмовляли нирки.

За кілька днів до початку війни дитина потрапила в київський Охматдит, де чотири дні перебував на апараті ШВЛ. Коли почались обстріли столиці, родина прийняла рішення евакуюватись у Львів.

– Їхали власною автівкою, з бабусею та котом – у дорозі провели 27 годин. Важкий переїзд без кисневої підтримки та медичного супроводу, на думку медиків, і спричинив крововилив у мозок та мозкову кому, – каже вона.

Зараз 10-річний Лев вирушив на реабілітацію у спеціалізовану клініку за кордоном. Батьки хочуть убезпечити сина від повітряних тривог, які негативно впливають на його психологічний стан – коли чує сирени, стає неспокійним та дратівливим.

Лікарі наголосили, що за умови адекватної реабілітації, ретельного контролю цукру і постійного лікування діабету, він має усі шанси на повне відновлення.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр