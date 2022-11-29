Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Через проблеми з опаленням місцева лікарня Ладижина переїжджає до Гайсина

29 Листопада 2022, 11:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
скорая
Джерело: Depositphotos

В результаті терористичних атак ворога понад 18 тис. місцевих жителів Ладижина Вінницької області залишилися без опалення. У тому числі не може повноцінно функціонувати і місцева лікарня.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Читайте також:
перша допомогаЗробити штучне дихання, накласти джгут: у Вінниці пройшли тренінги з долікарської допомоги

Зараз дивляться

– Було ухвалене рішення про транспортування пацієнтів, які потребують перебування в стаціонарі, в Гайсинську ЦРЛ (20 км від Ладижина), – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що також в Гайсин будуть продовжувати доставляти пацієнтів, яким знадобиться невідкладна допомога.

Незважаючи на надзвичайну ситуацію пацієнти продовжують отримувати медичну допомогу, резюмує МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
відключення світла Вінницька область Лікарні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь