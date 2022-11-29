В результаті терористичних атак ворога понад 18 тис. місцевих жителів Ладижина Вінницької області залишилися без опалення. У тому числі не може повноцінно функціонувати і місцева лікарня.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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– Було ухвалене рішення про транспортування пацієнтів, які потребують перебування в стаціонарі, в Гайсинську ЦРЛ (20 км від Ладижина), – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що також в Гайсин будуть продовжувати доставляти пацієнтів, яким знадобиться невідкладна допомога.

Незважаючи на надзвичайну ситуацію пацієнти продовжують отримувати медичну допомогу, резюмує МОЗ.