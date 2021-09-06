Станом на 6 вересня 2021 року поки що усі регіони України продовжують перебувати у зеленій зоні карантину, проте показники трьох з них не відповідають цьому рівню епіднебезпеки.

Згідно з оновленими даними МОЗ, тривожна тенденція спостерігається у Луганській, Львівській та Рівненській областях.

У Луганській області перевищено показник динаміки госпіталізацій, він подолав позначку у понад 104%, хоча раніше було 97,2%.

Така ж ситуація спостерігається і у Львівській області. Динаміка госпіталізацій хворих з коронавірусом у регіоні становить 66,3%, раніше було 53,8%.

У трійці опинилася і Рівненська область, там фіксується показник 54,4%, раніше було 48,5%.

Щоб регіон перебував у зеленій зоні карантину, кількість госпіталізацій не має перевищувати 50%.

Останнім часом Україна постійно перебувала у зеленому рівні епіднебезпеки, попри те, що число госпіталізацій було більшим за норму в окремих регіонах. Кожного дня МОЗ оновлює ці дані, і майже щодня це різні області.

Через погіршення епідситуації восени у країні все ж можуть посилити карантин. Експерти прогнозують, що це відбудеться уже у вересні.