У НАН вважають, що враховуючи те, що під час пандемії коронавірусу люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів.

Науковці стверджують, що на скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні. Зараз Україна перебуває всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність.

За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Олександра Гладуна, до кінця XXI століття населення України скоротиться до 22 млн. Цей процес притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів.

Експерт припускає, що скоріш за все так буде і в Україні, яка цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу.

Також Гладун розповів про те, як організовуватимуть перепис населення України у 2023 році. Детальніше про це можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: НАН України