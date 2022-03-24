На тлі лісових пожеж у Чорнобильській зоні у Києві фіксується збільшення концентрації цезію в повітрі. Проте його кількість не загрожує життю людей.

Про це в ефірі телемарафону заявив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

– Усі підвищення відносні. І якщо, наприклад, учора рівень був трохи нижчим, сьогодні – трохи вищим, це не означає, що є якась небезпека для здоров’я мешканців, зокрема Києва, – зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, фахівці цілодобово відстежують ситуацію у столиці та регіоні. І хоча цезій у повітрі – аномальне явище, але поки що воно безпечне.

– На їхню думку, абсолютно жодної серйозної загрози такі рівні для безпеки життєдіяльності людей не чинять, – додав чиновник.

До речі, через військові дії в Україні було спровоковано пожежі в Чорнобильській зоні. Спочатку пожежники не змогли їх загасити через присутність російських військових.

Водночас окупанти постійно намагаються спровокувати екологічну катастрофу в Україні, обстрілюючи різні підприємства та заводи.

Джерело: Телеканал Рада