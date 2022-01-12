Дарниця випустила новий протизапальний та знеболювальний пластир

Фармацевтична компанія Дарниця випустила новий протизапальний та знеболювальний засіб. Це інноваційний гідрогелевий пластир Дарфен Айс Фіт, який тамує біль та знімає набряки.

Без належного лікування біль може призвести до погіршення якості життя пацієнта та його родини, тому важливо не терпіти його, а боротися з ним, наголошують у пресслужбі фармвиробника.

Пластир створений на водній основі та містить L-Menthol – ментол природного походження, який охолоджує ушкоджену ділянку шкіри.

Діючою речовиною засобу є ібупрофен. Він допомагає заспокоїти біль у м’язах шиї та плечей, попереку та спині, суглобах, полегшити неприємні відчуття від синців та розтягнень, напруження м’язів, болю та набряків внаслідок травм.

До того ж ефект від дії пластиру зберігається протягом 12 годин.

Засіб пристосований для зовнішнього застосування дорослими та відпускається без рецепта.

– У межах нашої корпоративної мети допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності лікарських засобів, ми приділяємо особливу увагу проблемам болю. Як результат, у 2021 році ми запустили широку продуктову лінійку бренду Дарфен для лікування різноманітних проявів болю, – зазначив директор з медичних питань фармацевтичної компанії Дарниця Ігор Никифорчин.

Ігор Никифорчин додав, що у 2021 році фармвиробник вивів на ринок 22 нових бренди лікарських засобів для розв’язання найбільш важливих медичних проблем.

Дарфен Айс Фіт став частиною нової брендованої лінійки сучасних засобів для боротьби з болем та запаленням Дарфен.

Окрім пластиру, до лінійки входять анальгетик Дарфен Гель, таблетки Дарфен Лонг, Дарфен Кід і Дарфен Кідс Форте. Також є рідка форма – суспензія Дарфен Експрес.

Боротьба з болем є одним з пріоритетних напрямків діяльності Дарниці, адже саме через біль люди найчастіше звертаються до лікарів первинної медичної допомоги.

Фармацевтична компанія Дарниця заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному.

Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP.

Продукція Дарниці експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії – сім’я Загорій.