У прикордонних з Польщею регіонах зростає кількість хворих на Covid-19 та рівень госпіталізації. Вірогідно, за кілька тижнів у Львівській, Рівненській та Волинській областях посилять карантин.

Голова комітету Верховної Ради з охорони здоров’я Михайло Радуцький обговорив з послом Республіки Польща в Україні Бартошом Ціхоцьким епідеміологічну ситуацію та необхідність посилення контролю за документами про вакцинацію в обох країнах.

За минулу добу в Україні виявлено майже 10 тис. хворих на Covid-19. У Польщі ж – менше однієї тисячі. Завдяки вакцинації половини населення ситуація у сусідній країні поки що доволі стабільна.

Польська сторона зацікавлена у тому, щоб потік подорожуючих з України не викликав збільшення темпів поширення епідемії.

А між іншим, за словами пана Бартоша, польські прикордонники виявляють у українців підроблені довідки про вакцинацію. Польща, на жаль, ще не має технічних засобів для перевірки достовірності сертифікатів вакцинації у застосунку Дія.

Досягнуто домовленості, що це питання буде вирішене, адже сертифікат у Дії визнаний багатьма країнами одним з найкращих технічних рішень.

Україна зі свого боку має активізувати боротьбу з фальшивими документами про вакцинацію. Останнім часом правоохоронці відкрили 80 кримінальних проваджень проти тих, хто підробляв сертифікати вакцинації та ПЛР-тести.

Здебільшого виготовляють підробні паперові документи, сфальсифікувати сертифікат у Дії майже неможливо.

У підсумку зустрічі: домовленість про поставки в Україну вакцини, експрес-тестів на антиген, можливість виробництва кисневих станцій для українських лікарень .

Джерело: Михайло Радуцький