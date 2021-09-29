Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Достовірність Covid-сертифікатів: Польща планує налагодити перевірку у Дії

29 Вересня 2021, 19:38 Лариса Божко
сертифікат
Джерело: Depositphotos

За минулу добу в Україні виявлено майже 10 тис. хворих на Covid-19. У Польщі ж – менше однієї тисячі. Завдяки вакцинації половини населення ситуація у сусідній країні поки що доволі стабільна.

Польська сторона зацікавлена у тому, щоб потік подорожуючих з України не викликав збільшення темпів поширення епідемії.

А між іншим, за словами пана Бартоша, польські прикордонники виявляють у українців підроблені довідки про вакцинацію. Польща, на жаль, ще не має технічних засобів для перевірки достовірності сертифікатів вакцинації у застосунку Дія.

Досягнуто домовленості, що це питання буде вирішене, адже сертифікат у Дії визнаний багатьма країнами одним з найкращих технічних рішень.

Україна зі свого боку має активізувати боротьбу з фальшивими документами про вакцинацію. Останнім часом правоохоронці відкрили 80 кримінальних проваджень проти тих, хто підробляв сертифікати вакцинації та ПЛР-тести.

Здебільшого виготовляють підробні паперові документи, сфальсифікувати сертифікат у Дії майже неможливо.

У підсумку зустрічі: домовленість про поставки в Україну вакцини, експрес-тестів на антиген, можливість виробництва кисневих станцій для українських лікарень .

Джерело: Михайло Радуцький

Теги
Covid-сертифікат
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка