Двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські агресори не дали можливості каретам швидкої їх вивезти до Охматдиту.
Про цю трагедію розповів керівник Охматдиту Володимир Жовнір.
– Сьогодні вночі до нас мали привезти трьох важкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім, через російські обстріли, швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. На приїзд ще однієї дитини ми чекаємо.
За словами медика, Київ продовжує тримати оборону, Охматдит працює, а лікарня готова надавати медичну допомогу пораненим дітям та дорослим. Наразі у лікарні – 185 дітей, які продовжують лікування у стінах НДСЛ Охматдит.
– Лікарі нікуди не виїжджають. Ми готові надавати невідкладне лікування і дітям і дорослим. Частину онкологічних пацієнтів вже декілька днів ми евакуюємо до Західної України та сусідніх країн Європи. Ці діти не можуть продовжувати лікування у бомбосховищах, тож евакуюються з Києва, – додав Володимир Жовнір.
Колектив Охматдиту офіційно заявив, що персонал та медики лікарні працюють. Ми 24/7 надають допомогу хворим — дорослим і дітям, приймаємо поранених.
Найважчих пацієнтів евакуюють на захід країни та за кордон. Ці діти не можуть лікуватися у бомбосховищах, тож їх евакуюють. Всі решта – на місцях і навіть не думають про те, щоб їхати.
Госпіталь перегруповується і розгортає додаткові ліжка. Вся хірургія на місці, продовжуються операції. Інші лікарі та персонал лікарні також на місці.
Ми не покинемо своїх, обіцяють лікарі.
Як і раніше, лікарі вірять в наших військовослужбовців, довіряють теробороні та владі. Команда Охматдиту в цей непростий час робить все від себе залежне, щоб зберегти життя та здоров’я українців.
Джерело: Володимир Жовнір
Фото: Охматдит