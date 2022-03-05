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Двоє дітей померли в Бучі від поранень: рашисти не дозволили швидким їх вивезти

5 Березня 2022, 15:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Охматдит сховище

Двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські агресори не дали можливості каретам швидкої їх вивезти до  Охматдиту.

Про цю трагедію розповів керівник Охматдиту Володимир Жовнір.

 – Сьогодні вночі до нас мали привезти трьох важкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім, через російські обстріли, швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. На приїзд ще однієї дитини ми чекаємо.

За словами медика, Київ продовжує тримати оборону, Охматдит працює, а лікарня готова надавати медичну допомогу пораненим дітям та дорослим. Наразі у лікарні – 185 дітей, які продовжують лікування у стінах НДСЛ Охматдит.

– Лікарі нікуди не виїжджають. Ми готові надавати невідкладне лікування і дітям і дорослим. Частину онкологічних пацієнтів вже декілька днів ми евакуюємо до Західної України та сусідніх країн Європи. Ці діти не можуть продовжувати лікування у бомбосховищах, тож евакуюються з Києва, – додав Володимир Жовнір.

Колектив Охматдиту офіційно заявив, що персонал та медики лікарні працюють. Ми 24/7 надають допомогу хворим — дорослим і дітям, приймаємо поранених.

Найважчих пацієнтів евакуюють на захід країни та за кордон. Ці діти не можуть лікуватися у бомбосховищах, тож їх евакуюють. Всі решта – на місцях і навіть не думають про те, щоб їхати.

Госпіталь перегруповується і розгортає додаткові ліжка. Вся хірургія на місці, продовжуються операції. Інші лікарі та персонал лікарні також на місці.

Ми не покинемо своїх, обіцяють лікарі.

Як і раніше, лікарі вірять в наших військовослужбовців, довіряють теробороні та владі. Команда Охматдиту в цей непростий час робить все від себе залежне, щоб зберегти життя та здоров’я українців.

Джерело: Володимир Жовнір

Фото: Охматдит

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