Двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські агресори не дали можливості каретам швидкої їх вивезти до Охматдиту.

Про цю трагедію розповів керівник Охматдиту Володимир Жовнір.

– Сьогодні вночі до нас мали привезти трьох важкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім, через російські обстріли, швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. На приїзд ще однієї дитини ми чекаємо.

За словами медика, Київ продовжує тримати оборону, Охматдит працює, а лікарня готова надавати медичну допомогу пораненим дітям та дорослим. Наразі у лікарні – 185 дітей, які продовжують лікування у стінах НДСЛ Охматдит.

– Лікарі нікуди не виїжджають. Ми готові надавати невідкладне лікування і дітям і дорослим. Частину онкологічних пацієнтів вже декілька днів ми евакуюємо до Західної України та сусідніх країн Європи. Ці діти не можуть продовжувати лікування у бомбосховищах, тож евакуюються з Києва, – додав Володимир Жовнір.

Колектив Охматдиту офіційно заявив, що персонал та медики лікарні працюють. Ми 24/7 надають допомогу хворим — дорослим і дітям, приймаємо поранених.

Найважчих пацієнтів евакуюють на захід країни та за кордон. Ці діти не можуть лікуватися у бомбосховищах, тож їх евакуюють. Всі решта – на місцях і навіть не думають про те, щоб їхати.

Госпіталь перегруповується і розгортає додаткові ліжка. Вся хірургія на місці, продовжуються операції. Інші лікарі та персонал лікарні також на місці.

Ми не покинемо своїх, обіцяють лікарі.

Як і раніше, лікарі вірять в наших військовослужбовців, довіряють теробороні та владі. Команда Охматдиту в цей непростий час робить все від себе залежне, щоб зберегти життя та здоров’я українців.

Джерело: Володимир Жовнір

Фото: Охматдит