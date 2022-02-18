Гельмінт завдовжки понад 10 см! У Львові лікарі витягли паразита з ока дитини

У Львові лікарі витягли з ока 3-річної дівчинки гельмінта завдовжки понад 10 см.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит. За словами лікарів, у дитини з’явилася припухлість і свербіж ока, знизився зір, але лікування не давало результатів, утворилася пухлинка.

– Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок! У гранульомі під кон’юнктивою жив гельмінт дирофілярія (Dirofilaria) понад 10 см довжини, – розповіли у лікарні.

Гельмінта дістали окулісти в умовах операційної мікрохірургічним пінцетом. У медзакладі додали, що лікарі не дали йому жодних шансів втекти і дістали його цілого.

– Коли ми почали надрізати пухлинку в операційній, дирофілярія почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його, – каже офтальмолог Всеволод Радомський.

Зараз дівчинка почувається добре. У неї повністю відновився зір і пройшло запалення в місці, де оселився гельмінт. Дитина вже перебуває вдома.

Дирофілярія найчастіше потрапляє в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою. Спеціалісти наголосили, що Львівська область не є ендемічною зоною для цього гельмінта і вони рідко зустрічаються у дітей.

Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла. В очах це найчастіше повіки, очне яблуко, кон’юнктива.

У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, з’являється пухлина завбільшки з просяне зерно. Вона порушує функцію ока. Паразит поводиться дуже самовпевнено у тілі людини – може мігрувати на відстань до 30 см/добу.

Щоб не прихистити у своєму організмі гельмінтів, спеціалісти радять захищати малечу і хатніх улюбленців від укусів комарів.