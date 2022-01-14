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Годинами ніс батька на спині лісом: як мешканці Амазонії вакцинуються від Covid-19

14 Січня 2022, 17:21
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вакцинація бразилія
Джерело: Depositphotos

Вакцинація від коронавірусу триває у світі уже понад рік, проте не всюди поки що вдалося налагодити цей процес. Так, у бразильській Амазонії мешканці вимушені годинами рухатися лісом, щоб зробити щеплення.

Зворушливим знімком поділився лікар Ерік Дженнінгс Сімес.

На ньому зображено 24-річного Таві, представника місцевої корінної народності, який ніс свого батька, 67-річного Ваху, після імунізації.

До пункту вакцинації вони у такий же спосіб рухалися годинами джунглями.

Ця фотографія набула популярності у мережі. З одного боку, вона символізує теплі стосунки між представниками народності, а з іншого – демонструє проблеми з логістикою проведення вакцинації в окремих районах світу.

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Попри те, що представники корінних народностей бразильській Амазонії проживають у віддалених від цивілізації селах у лісі, коронавірус дістався й до них.

 

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Публикация от Erik Jennings (@erikjenningssimoes)

За офіційними даними, Covid-19 забрав життя 853 осіб, однак правозахисні групи говорять, що ці дані значно вищі. Саме тому мешканці також вимушені вакцинуватися від коронавірусу.

Джерело
BBC Україна
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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