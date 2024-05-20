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Йшов на операцію, як на війну: львівські лікарі пересадили серце захиснику після важкого поранення

20 Травня 2024, 16:10
Марина Мелехова редактор
операція, пересадка серця

Кардіохірурги Лікарні Святого Пантелеймона провели успішну пересадку серця 49-річному захиснику після важкого поранення.

Серцева недостатність

49-річний Василь Ципівко із селища Шкло, що на Львівщині, пішов служити стрільцем на самому початку повномасштабного вторгнення.

У вересні 2023 року поруч із Василем розірвався ворожий боєприпас, і в чоловіка розвинулася серцева недостатність, про яку раніше він не знав. Стан Василя стрімко погіршувався, врятувати його могла лише трансплантація серця.

Йшов на операцію, як на війну

Нарешті знайшли донора в Одеській області. Але оскільки небо для цивільних польотів було закрите, кардіохірурги вирушили туди разом із Василем та необхідним обладнанням.

Операція відбулася на базі міської лікарні в Балті. Усе пройшло успішно, уже наступної доби Василь повернувся до Львова.

Через два дні після операції він почав ходити, а через десять  – був виписаний додому.

– Я йшов на операцію, як на війну. Але я живий, тепер у моїх грудях б’ється здорове серце, – сказав захисник.

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Джерело і фото: Перше медичне обєднання Львова

Теги
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