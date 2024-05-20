Кардіохірурги Лікарні Святого Пантелеймона провели успішну пересадку серця 49-річному захиснику після важкого поранення.
Серцева недостатність
49-річний Василь Ципівко із селища Шкло, що на Львівщині, пішов служити стрільцем на самому початку повномасштабного вторгнення.
У вересні 2023 року поруч із Василем розірвався ворожий боєприпас, і в чоловіка розвинулася серцева недостатність, про яку раніше він не знав. Стан Василя стрімко погіршувався, врятувати його могла лише трансплантація серця.
Йшов на операцію, як на війну
Нарешті знайшли донора в Одеській області. Але оскільки небо для цивільних польотів було закрите, кардіохірурги вирушили туди разом із Василем та необхідним обладнанням.
Операція відбулася на базі міської лікарні в Балті. Усе пройшло успішно, уже наступної доби Василь повернувся до Львова.
Через два дні після операції він почав ходити, а через десять – був виписаний додому.
– Я йшов на операцію, як на війну. Але я живий, тепер у моїх грудях б’ється здорове серце, – сказав захисник.
Джерело і фото: Перше медичне обєднання Львова