Станом на 1 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 288 371 випадок коронавірусу. А за добу – 2 075 нових хворих. З-поміж них – 153 дитини та 52 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом коронавірус потрапили 874 українці.

З початку пандемії Covid-19 вірус забрав життя 53 833 громадян, за добу померло 44 людини.

Побороти хворобу за весь час вдалося 2 208 865 особам, за останні 24 години – 925.

Загалом в Україні провели 12 008 463 тестування методом ПЛР, протягом доби – 28 140.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

м. Київ – 268 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 139 випадків;

Житомирська область – 63 випадки;

Закарпатська область – 24 випадки;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 81 випадок;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 121 випадок;

Миколаївська область – 33 випадки;

Одеська область – 103 випадки;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 65 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 73 випадки;

Харківська область – 177 випадків;

Херсонська область – 120 випадків;

Хмельницька область – 93 випадки;

Черкаська область – 49 випадків;

Чернівецька область – 128 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.

Вакцинація в Україні

За добу, 31 серпня, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 157 049 людей. Одну дозу отримали 54 355 людей, повністю імунізовані – 102 694 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 9 239 171 щеплення.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 31 серпня, в Україні підтвердили 2 286 296 випадків коронавірусу. За добу було 1 356 нових хворих. Детальну статистику Covid-19 в Україні – читайте на Фактах ICTV.