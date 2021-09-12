Коронавірус у Києві: за добу захворіли 193 осіб

За добу в Києві зареєстровано 193 нових випадків захворюваності на Covid-19.

У Києві станом на 11 вересня за попередню добу виявили 193 підтверджених випадків Covid-19.

Захворіли:

113 жінок віком від 18 до 84 років

63 чоловіки віком від 19 до 90 років

5 дівчаток від 3 до 17 років і 12 хлопчиків від 2 до 16 років

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус. А також 58 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 77 людей.

Загалом коронавірус подолали 218 197 мешканці столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: