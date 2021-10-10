Станом на ранок 10 жовтня, у Києві зареєстрували 320 нових випадків коронавірусу. Серед тих, хто захворів – дівчатка віком від чотирьох місяців та хлопчики від 11 місяців.

Хто захворів за добу в Києві

180 жінок віком від 18 до 93 років;

100 чоловіків віком від 18 до 84 років;

23 дівчинки від 4 місяців до 17 років;

17 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (65), Дарницькому (53), Оболонському (53) та Святошинському (30) районах.

За добу до медичних закладів столиці госпіталізували 37 хворих на коронавірус, ще 203 киян – з підозрою на Covid-19 та пневмонії.

Водночас померли 14 жителів міста, а 216 українцям вдалося подолати небезпечне захворювання.

За весь час пандемії у Києві 240 043 мешканців захворіли на коронавірус. 5 530 людей померли від ускладнень хвороби. Однак 222 641 українець вилікувався від захворювання.

За даними Міністерства охорони здоров’я, протягом доби у столиці 3 779 киян пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Водночас на території України зафіксували різкий добовий приріст захворюваності – зареєстрували понад 11 тис. випадків.