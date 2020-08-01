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Коронавірус у світі: кількість хворих на 1 серпня

1 Серпня 2020, 10:07
Юлія Клєцова
Коронавірус у світі: кількість хворих на 1 серпня

Статистика коронавірусу в світі на 1 серпня говорить про 17 591 968 хворих, за добу захворіло понад 350 тис. осіб.

У той же час одужали повністю 11 162 902 пацієнта. Померло від коронавірусу 679 439 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

  • США – 4 562 038;
  • Бразилія – 2 662 485;
  • Індія – 1 695 988;
  • Росія – 838 461;
  • Південна Африка – 493 183.

Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

  • США – 153 314;
  • Бразилія – 92 475;
  • Мексика – 46 688;
  • Велика Британія – 46 204;
  • Індія – 36 511.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих Covid-19:

  • США – 70 904;
  • Індія – 57 704;
  • Бразилія – 52 509;
  • Південна Африка – 11 014;
  • Колумбія – 9 488.

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Карантин в інших країнах

Данія вперше запровадує рекомендацію на носіння масок в громадському транспорті і там, де важко дотримуватися дистанції.

Велика Британія відклала заплановане ослаблення коронавірусних обмежень на два тижні і з 8 серпня введе обов’язковий масочний режим в закритих громадських просторах.

Польща має намір посилити штрафи, якщо люди ігноруватимуть заходи безпеки.

Статистика коронавірусу в світі 31 липня

За статистикою коронавірусу в світі 31 липня хвороба зафіксована у 17 238 832 осіб.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США-вчора кількість померлих від Covid – 19 досягла 152 040 осіб, що на 60 тис.більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці-91 263 жертви.

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Коронавірус Covid-19
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