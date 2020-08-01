Статистика коронавірусу в світі на 1 серпня говорить про 17 591 968 хворих, за добу захворіло понад 350 тис. осіб.

У той же час одужали повністю 11 162 902 пацієнта. Померло від коронавірусу 679 439 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

США – 4 562 038;

Бразилія – 2 662 485;

Індія – 1 695 988;

Росія – 838 461;

Південна Африка – 493 183.

Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

США – 153 314;

Бразилія – 92 475;

Мексика – 46 688;

Велика Британія – 46 204;

Індія – 36 511.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих Covid-19:

США – 70 904;

Індія – 57 704;

Бразилія – 52 509;

Південна Африка – 11 014;

Колумбія – 9 488.

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Карантин в інших країнах

Данія вперше запровадує рекомендацію на носіння масок в громадському транспорті і там, де важко дотримуватися дистанції.

Велика Британія відклала заплановане ослаблення коронавірусних обмежень на два тижні і з 8 серпня введе обов’язковий масочний режим в закритих громадських просторах.

Польща має намір посилити штрафи, якщо люди ігноруватимуть заходи безпеки.

Статистика коронавірусу в світі 31 липня

За статистикою коронавірусу в світі 31 липня хвороба зафіксована у 17 238 832 осіб.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США-вчора кількість померлих від Covid – 19 досягла 152 040 осіб, що на 60 тис.більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці-91 263 жертви.