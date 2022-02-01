У Дніпрі п’ятеро поранених внаслідок розстрілу на заводі Південмаш залишаються у лікарні.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу 1 лютого.

За його словами, двох поранених Артемом Рябчуком нацгвардійців перевели з реанімації у травматологічне та хірургічне відділення лікарні. Стан ще двох, найтяжчих, Ігоря та Жанни – вдалося стабілізувати.

Одна з трьох куль, яка потрапила у тіло Жанни, майже повністю роздробила хребець. Медики дістали його фрагменти. Зараз Жанна добре рухає ногами та показує майже усе, що може зробити здорова людина.

– Усі пацієнти одужують, усміхаються. Жанна постійно говорить з мамою, а вона від дочки не відходить. До них усіх приїздять найближчі люди. Раніше я казав, що майбутнє Жанни – туманне. Але зараз я вважаю, що у неї все має бути добре, – зазначив лікар.

Попри те, що медики досі оцінюють їхній стан як тяжкий, усе ж спостерігається позитивна динаміка. Життю поранених наразі загрози немає.

– Хочеться вже встати. Ми після армії звикли бути у русі, а для мене тут лежати – несумісне з життям, хочеться підскочити і побігти, – розповів поранений нацгвардієць Владислав Гуліда.

Риженко додав, що у перший день лікарі провели одразу чотири оперативних втручання, а наступного дня – ще два. У пацієнтів була велика крововтрата: в Ігоря – близько двох літрів крові, у Жанни – понад три. Загалом перелили вже понад 12 літрів крові.

27 січня у Дніпрі 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Джерело: Сергій Риженко