Лікарі із Києва, Чернівців, Івано-Франківська та Харкова розповіли про те, як вони долають коронавірус на місцях і чи вистачає їм ліків та медичного обладнання.

Завідувач терапевтичного відділення Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Любов Лосюк назвала ситуацію з коронавірусом у місті прогресуючою. Кількість хворих із складною формою пневмонії збільшується.

– Ми не можемо передбачити, які ускладнення чекають на пацієнта після одужання від Covid-19, бо ймовірні хронічні легеневі захворювання, – зазначила лікар.

У відділені цієї лікарні є 45 ліжок для прийому пацієнтів і 20 місць для підключення хворих до кисню і цього не вистачає. Медзаклад уже перепрофілював відділення кардіології, лор, а також терапевтичні відділення для прийому інфікованих пацієнтів.

– Наразі у нас в лікарні є рекордні 198 хворих, – наголосила лікар і додала, що ріст захворювань пов’язаний із недотриманням карантину.

Любов Лосюк назвала середні ціни для лікування коронавірусу:

легка форма – від 3,5 до 5 тис. грн;

середня форма важкості – 12 – 14 тис. грн;

складний перебіг хвороби обійдеться до 30 тис. грн.

– У нас була пацієнтка з дуже складною формою коронавірусу і її лікування обійшлося у 70 тис. грн. Якщо у людини методом ПЛР підтверджений діагноз Covid-19, тоді всі ліки ми надаємо з держрезерву, – зазначила лікар.

Лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко розповіла, що волонтери з фронту дали їм гроші, аби лікарі придбали собі захисні костюми.

– Однак ми бачили, що на початку епідемії у нас не було медичних препаратів, тому на усі кошти ми купили ліки для пацієнтів. Я вважаю, що ми вчинили правильно, бо кожна нова смерть – це для нас своєрідна поразка, – зазначила медик.

Ольга Кобевко, враховуючи свою практичну діяльність, наголосила, що на початку боротьби з пандемією влада не порадилася із медиками, тому алгоритм роботи лікарів був дещо нелогічним.

– Лікарі між собою часто контактують і радяться як краще вчинити у тій чи іншій ситуації, бо нам потрібний різний досвід і зокрема для нас важлива робота патологоанатомів та їхні висновки щодо констатації смерті, – зазначила Ольга.

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Старший ординатор відділення інтенсивної терапії загального профілю Київської міської клінічної лікарні Леся Згржебловська зазначила, що пацієнти, яких підключають до ШВЛ практично втрачають свою автономність.

Штучна вентиляція легень передбачає введення трубки, яка подразнює трахею, тому будь-які рухи завдають людині дискомфорт та викликають кашель.

– З такими пацієнтами доводиться багато працювати, бо лікар несе велику відповідальні адже часто у хворих розвивається ниркова недостатність, – зазначила лікар.

Вона додала, що апарат ШВЛ не лікує від Covid-19, а дозволяє виграти час, поки у пацієнта виробляються антитіла до вірусу, тому медики закликають не нехтувати самоізоляцією та засобами захисту.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Володимир Корсунов розповів, що лікарі часто нехтують засобами індивідуального захисту, бо хтось уже перехворів і має антитіла, а дехто просто не встигає одягнути костюм, якщо пацієнт потребує термінової допомоги.

– У костюмах дуже складно працювати, особливо у літню пору, коли під час роботи людина дуже пітніє, – зазначив лікар.

Корсунов наголосив, що літні люди повинні дуже трепетно ставитися до обмежень та оберігати себе, бо масове знецінення карантину може призвести до нестачі ліжок у відділенні інтенсивної терапії.

– Уже сьогодні у відділенні інтенсивної терапії заповнені 13 ліжок, хоча приміщення розраховане на шість пацієнтів, тому хворі лежать у коридорах, – констатує лікар.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 липня в Україні зафіксували 50 414 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 807 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 306 людей, за добу – 23 . Повністю вилікувались від коронавірусу 23 119 пацієнтів, 926 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків. Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області (117) і Києві (114).