Для посилення кадрової спроможності лікарень до роботи на території постраждалих регіонів, зокрема Херсонщини та Миколаївщини, на добровільних засадах залучаються медики з усієї України.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

– Затоплення населених пунктів та інших потенційно небезпечних об’єктів у Херсонській області внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС спричинило навантаження на медустанови на постраждалих територіях, – ідеться в повідомленні.

Наразі 57 медиків уже працюють у відрядженнях у Херсонській області та 10 – у Миколаївській. Відрядження почалися з 20 червня. Кожна команда працює від двох тижнів до місяця. Наразі графік відряджень сформовано до 3 вересня.

Як розповіла медсестра Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Олена Козирид, яка тепер працює у Фтизіопульмонологічному медичному центрі Херсонської області, її чоловік та вона як бойовий медик служили з 2014 року.

Після того як чоловік загинув у березні 2022 року під Волновахою, Олена вийшла на пенсію за станом здоров’я та повернулася до Полтави.

– Донька в мене теж служить. Тож очевидно, що не могла не відгукнутися виїхати допомогти херсонцям. Відчуваю себе тут потрібною, – каже українка.

У МОЗ нагадали, що завдяки підтримці офісу ВООЗ в Україні медики, крім заробітної плати, отримують компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із перебуванням у місці відрядження.