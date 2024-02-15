Мобільний стоматологічний кабінет був створений на базі МКП “Медичний стоматологічний центр” у серпні 2023 року. За цей час стоматологи здійснили дев’ять виїздів і надали послуги 961 військовослужбовцю.

Про це на своїй сайті повідомили співробітники Вінницької міськради.

Стоматологія на колесах

– Медики так званої стоматології на колесах надають якісні послуги як на Вінниччині, так і виїжджають до інших міст, серед яких Старокостянтинів, Дніпро, Херсон, Могилів-Подільський та інші, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Повідомляється, що мобільний стоматкабінет було створено за ініціативи міського голови Сергія Моргунова.

Як обладнано стоматкабінет

Зазначається, що стоматкабінет автономний, оскільки може працювати як від генератора, так і від стаціонарної мережі. Він обладнаний:

LED-світильником зі зміною кольору та температури світла;

умивальником ємністю 100 літрів;

рентген-апаратом;

окремим хірургічним аспіратором;

припливно-витяжною вентиляцією;

багатофункціональною стоматологічною установкою, яка є ергономічною та забезпечує комфортні умови для проведення медичних маніпуляцій.

Портативний рентгенапарат

Також на засіданні сесії міськради Вінниці 26 січня 2024 року для мобільного кабінету вирішено придбати портативний рентгенапарат, адже більшість військовослужбовців-пацієнтів потребують саме рентгенологічного обстеження, йдеться в повідомленні.

Джерело: Вінницька міськрада