В Україні через соцмережі почали масово продавати підроблені ПЛР-тести на коронавірус та довідки про вакцинацію.

Про це повідомив голова комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради України, народний депутат Михайло Радуцький.

На особистій сторінці у Facebook Радуцький розповів про те, що зловмисники створюють спеціальні групи у месенджері Telegram, де рекламують свої послуги та переконують потенційних покупців у справжності документів.

За довідку із негативним ПЛР-тестом просять 500 грн, а за сертифікат про вакцинацію 2 тис. грн, якщо йдеться про сертифікат із внесенням даних до застосунку Дія, то він коштує 2,5 тис.

– Не розумію тих, хто купує у злочинців підроблений сертифікат замість того, щоб безкоштовно пройти вакцинацію! Вакцини є в наявності, – написав Радуцький.

Він також нагадав, що невакцинована людина із фейковою довідкою наражає на небезпеку інших та звернувся до МВС та СБУ із проханням негайно втрутитись та припинити торгівлю підробленими документам.

– За свідоме використання фальсифікованих документів передбачена відповідальність від штрафу 850 грн до 2 років у в’язниці, – наголосив голова комітету.

За словами Радуцького, масштабна схема із підробки документів може звести на нівець усі зусилля з взаємовизнанням сертифікатів за кордоном.

Джерело: Михайло Радуцький