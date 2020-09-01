У Запорізькій області у місті Бердянськ у одного з учнів загальноосвітньої школи №4 підтвердили коронавірус.

Зараз у навчальному закладі встановлюють коло контактних осіб. За рекомендацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ, у класі, де навчається хвора дитина, призупинили навчальний процес до 17 вересня.

Навчання для учнів перевели в онлайн-режим.

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Напередодні Міносвіти оприлюднило пояснення, що робити, якщо в учня чи працівника школи Covid-19. Зокрема, якщо в учня підтвердився коронавірус, то весь клас йде на самоізоляцію і для нього організовують дистанційне навчання.

А якщо Covid-19 підтвердили у контактних осіб, то директор може перевести на дистанційне навчання кілька класів або всю школу.

Джерело: Бердянська міська рада