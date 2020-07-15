На Вінниччині у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку зафіксовано спалах коронавірусу.

Першою на Covid-19 захворіла санітарка. Вона тиждень з симптомами хвороби перебувала вдома та лікувалась за призначенням сімейного лікаря.

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Після цього у будинку-інтернаті провели ПРЛ-тести на коронавірус 176 працівникам та 189 підопічним. Covid-19 виявили у семи робітників інтернату та у семи клієнтів. Також відомо, що жоден з них не має явних симптомів хвороби.

За даними Вінницької ОДА, наразі усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів.

Підопічні цього закладу наразі госпіталізовані до лікарні. У самому будинку-інтернаті проведено дезінфекцію та посилено контроль щодо протиепідемічних заходів безпеки.

Наразі у Вінницькій області виявлено 2 194 випадки коронавірусу. За останню добу було зафіксовано різке збільшення пацієнтів з Covid-19 – 46 хворих.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 липня в Україні зафіксовано 55 607 випадків коронавірусу, з них 836 за останню добу. За день одужали 977 пацієнтів, а з початку епідемії – 28 131.

Від ускладнень померли за останню добу 15 осіб, загалом – 1 427.

Джерело: Вінницька ОДА