У Києві від ускладнень, які спричинив коронавірус, померла 34-річна жінка. За 11 днів до смерті вона народила другу дитину.

Про це повідомила телеведуча Марічка Падалко у соціальних мережах. Ірина Шамота працювала у столичній середній школі №155 вчителькою англійської мови, де навчалися діти ведучої.

– 11 днів тому вона народила здорову дитину, але сама не пережила Covid-19, – зазначила Падалко.

Жінці поставили діагноз коронавірус на останніх тижнях вагітності, але вона відмовилася від стаціонарного лікування.

За словами подруги покійної Тетяни, жінка не хотіла розповідати про проблеми зі здоров’ям, тому про хворобу знали тільки рідні. Зрештою її стан погіршився. Пацієнтка потрапила у реанімацію, її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Весь час у лікарні з Іриною перебував її чоловік.

– Прибула до 4-го пологового і зателефонувала, що вона неподалік від мене. Їй сказали лягати в лікарню, але вона відмовилася. Чому так – не знаю і не розумію, – розповіла вона.

Тетяна додала, що жінка пізніше їй ще писала, що вона вдома і їй погано. 18 жовтня Ірина написала у соціальних мережах, що народила хлопчика. Після цього жінка вже не відповідала на повідомлення подруги.

У Ірини залишилися двоє дітей – донька Софія, яка вчиться у третьому класі, та новонароджений син. За дітьми доглядає батько, його сестра та мама померлої.

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Джерело: Марічка Падалко, Новини.Live