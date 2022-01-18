Закінчилися новорічні свята, і їхній символ – ялинка – стала не потрібна. Куди подіти вже підсохле деревце? Варіантів багато: спалити у печі або комині, здати на утилізацію, подрібнити самостійно на мульчу. А можна зібрати голки (хоча б частину) та використати їх для підтримки здоров’я.

З хвої сосни або ялини готують чаї, запарюють її для ванн, виробляють скраби й мило. Про ці корисні рецепти, а також про протипоказання розповіла лікарка-терапевт Марина Єріна.

– Хвойний чай знижує артеріальний тиск, зміцнює нервову систему та імунітет, застосовується для лікування при кашлі, – розповіла терапевтка. – Його рекомендують і при набряках.

Ефірні олії хвої заспокоюють нерви, тому в наш нервовий і тривожний час користь хвойного чаю очевидна.

Рецепт №1.

Візьміть пучок хвої, вимийте його добре і наріжте ножем або подрібніть блендером.

У великий заварювальний чайник покладіть дві столові ложки ягід глоду, одну столову ложку плодів шипшини та хвою.

Залийте 0,5 л гарячої води (не окріп) і поставте на водяну баню попаритися на 15-20 хвилин.

До готового чаю можна додати лимон, мед. А ось від цукру краще відмовитись, ми ж готуємо здоровий чай, а цукор, як уже відомо, викликає в організмі запалення.

Можна все це закинути в термос на годину або дві. Ефект буде той самий, але напій смачніший.

Рецепт №2

Візьміть хвою сосни або ялинки, подрібніть, як у першому рецепті.

Покладіть в каструльку одну столову ложку суміші, залийте однією склянкою окропу і варіть 15-20 хвилин.

хвилин. Процідіть і додайте в чай ​​трохи меду та цедри цитрусових.

Чай можна пити двічі на день. Більше не варто.

Зелений скраб

Речовини, що містяться у хвої, благотворно впливають на шкіру: очищають, лікують, роблять гладенькою.

Пропоную рецепт скрабу з голок ялини. Голки подрібніть в блендері, додайте морської солі, меду, добре перемішайте. Скраб готовий. Після душу або лазні нанесіть чарівний засіб на шкіру, обережно розітріть та змийте теплою водою без гелю та мила.

Хвойні ванни

Добре заспокоює нервову систему і робить сон спокійним хвойна ванна. А ще це корисна процедура при захворюваннях суглобів, розтягуванні м’язів, невралгії.

Хвойні ванни – відмінний засіб при застуді та ГРВІ (якщо немає температури). Фітонциди й ефірні олії хвої мають антибактеріальні, загальнозміцнювальні властивості.

Застосовувати ванни можна навіть дітям (після року), особливо при гіперактивності, застуді.

Для приготування хвойної ванни підійдуть не тільки голки, але й тонкі смолисті гілочки. Візьміть 500 г сировини, залийте 5 л води та доведіть до кипіння, потім витримайте 10 хвилин на маленькому вогні, процідіть, вилийте у ванну з теплою водою. Час процедури – 15-20 хвилин.

В аптеках продається хвойний екстракт, зручний у застосуванні, але якщо є ялинка на викидання, то чому б її не використати?

З хвої можна приготувати мило або використати її в ароматерапії.