Європейський континент опинився перед загрозою нового небезпечного вірусу. Цього разу мутованого вірусу ВІЛ, який здатний спровокувати розвиток СНІДу вдвічі швидше, ніж вихідний варіант. Про це заявили дослідники з Нідерландів.

Повідомляється, що виявлений мутант ВІЛ-вірусу циркулює протягом вже декількох десятиліть.

Аналіз понад 100 ВІЛ-інфікованих людей показує, що цей варіант збільшує кількість вірусних частинок в крові людини. Це призводить до підвищення як ймовірності передачі вірусу, так і до зниження кількості імунних клітин, що піддає людей ризику розвитку СНІДу набагато швидше, ніж інфікованих іншими версіями ВІЛ.

– Поява більш вірулентної форми ВІЛ – серйозна причина зберігати пильність, але це не криза, оскільки виявлені мутації не роблять його стійким до існуючих ліків від ВІЛ, – заспокоює молекулярний епідеміолог з Каліфорнійського університету Джоел Вертхейм.

На думку дослідників, без лікування у людей, інфікованих цим варіантом, СНІД розвинеться протягом 2-3 років після постановки діагнозу, в порівнянні з 6-7 роками у людей, інфікованих іншими штамами ВІЛ.

Ваймант і його колеги підрахували, що цей варіант виник в 1990-х роках в Нідерландах і швидко поширився в 2000-х. Його тираж знижується приблизно з 2010 року, ймовірно, в результаті зусиль країни щодо стримування передачі ВІЛ.

Але все ж вчені підкреслюють важливість широкого поширення послуг з тестування та лікування ВІЛ, щоб не упустити появи нових, більш небезпечних і підступних варіантів вірусу.

Джерело: Nature