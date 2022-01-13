Громадянин Канади, який не отримав щеплення від Covid-19, тимчасово втратив право бачити свою 12-річну дитину.

Суддя ухвалив рішення, що його відвідування не відповідатимуть інтересам дитини.

Це сталося після прохання батька подовжити час його відвідування під час канікул.

Це перше рішення, яке позбавляє батьків права доступу на підставі відсутності імунізації, сказав експерт із сімейного права.

Рішення судді, прийняте в провінції Квебек, призупиняє право відвідування батька до лютого, якщо він не вирішить зробити щеплення.

Мати, яка виступала проти початкового прохання батька продовжити час його побачень, повідомила суду, що нещодавно виявила, що він не має щеплення від Covid-19. Вона використала дописи в соціальних мережах, щоб показати, що він проти вакцин.

Мати живе зі своїм партнером та двома іншими дітьми, які ще занадто маленькі для вакцинації.

Суддя сказав, що не в інтересах дитини мати контакт з батьком через збільшення випадків Covid-19 у франкомовному Квебеку.

Квебек, який зафіксував найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Канаді, оголосив на початку цього тижня, що введе податок для жителів, які невакциновані проти Covid-19.

Хоча майже 90% жителів Квебеку вакциновані, вони становлять майже третину всіх хворих на Covid-19 у лікарнях.

Джерело: Le Devoir