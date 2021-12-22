Півмільярда домашніх тестів на коронавірус буде безкоштовно надіслано американській громадськості в боротьбі зі штамом Омікрон, оголосив у вівторок Джо Байден.

Цей крок є частиною оновлених заходів Білого дому, що включають залучення Пентагону та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (Fema), яке працює над розширенням медичних можливостей.

Президент не відлякував від різдвяних зустрічей, не нав’язував вакцинацію для внутрішніх авіаперельотів або домагався нового раунду карантину.

– Я знаю, що деякі американці задаються питанням, чи можна безпечно святкувати Різдво зі своєю сім’єю та друзями. Відповідь – так, ви можете, якщо ви та ті, з ким ви святкуєте, вакциновані, особливо якщо ви отримали повторну щеплення, – сказав Байден.

Громадськість має бути стурбована, але не панікувати щодо Омікрону, додав він.

– Це не березень 2020 року. Двісті мільйонів людей вакциновані. Ми готові. Ми знаємо більше. Ми просто повинні залишатися зосередженими – сказав президент США.

У понеділок представники федеральних органів охорони здоров’я заявили, що Омікрон випереджає інші варіанти і зараз є домінує в США. Три з чотирьох нових випадків зараження минулого тижня – його.

Байден оголосив, що його адміністрація закуповує 500 млн швидких тестів, які будуть безкоштовно розповсюджуватися американцям, які хочуть їх отримати, а початкова доставка почнеться наступного місяця за замовленнями через веб-сайт.

Зростання частки Омікрона в шість разів лише за тиждень призвело до довгих черг на пунктах тестування у великих містах. Байден оголосив про нові федеральні тестові майданчики по всій країні. Перший буде створений цього тижня в Нью-Йорку, який щойно повідомив про рекордну кількість нових щоденних випадків.

Байден також оприлюднив додаткові ресурси для вакцинації. Зараз 73% дорослих американців повністю вакциновані. Він визнав, що спалахи неминучі.

Він попередив, Омікрон є серйозним, потенційно смертельним для нещеплених людей. Якщо хтось не повністю вакцинований, у нього є вагомі причини для занепокоєння. Він ризикує захворіти. І якщо він захворіє, ймовірно, поширить це на інших, включаючи друзів і сім’ю, а нещеплені мають значно вищий ризик опинитися в лікарні або навіть померти.

Президент додав, що невакциновані відповідальні перед собою, своєю сім’єю і країною та мають зробити щеплення.

Він також закликав батьків вакцинувати своїх дітей і сказав, що тепер уряд має знання та інструменти для того, щоб школи залишалися відкритими, навіть якщо повідомлялося про випадки Covid-19.