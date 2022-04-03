Війна в Україні – не привід забувати про вакцинацію дітей та дорослих. Імунізацію важливо проводити, особливо у тих регіонах, де наразі через переміщення населення збільшилася кількість людей.

Зокрема, йдеться про Закарпаття.

– У небезпеці кожен, хто невакцинований або не завершив цикл. Медики готові щепити не лише закарпатців, а й переселенців з інших регіонів, – наголосила епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

У регіоні зараз триває рутинна імунізація дітей та дорослих.

З початку року в області комплекс щеплень від поліомієліту, дифтерії, правця, коклюшу отримали 12% дітей до року. Проти кору, паротиту і краснухи у регіоні імунізували 9,8% осіб цього віку та 9% – діток шести років.

У військовий час дорослим, особливо чоловікам, рекомендується зробити щеплення від правця, збудником якого можна інфікуватися під час потрапляння бруду в рану чи поріз. Також треба захиститися від дифтерії.

Правець – це небезпечне інфекційне захворювання, воно вражає нервову систему та викликає значні судоми м’язів. Захворювання провокує бактерія Clostridium Tetani. Найчастіше вона живе у ґрунті.

Джерело: Закарпатська ОВА