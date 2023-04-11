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Після трьох років і понад 1 млн смертей: у США скасували надзвичайний стан, пов’язаний із Covid-19

11 Квітня 2023, 14:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Після трьох років і понад 1 млн смертей: у США скасували надзвичайний стан, пов’язаний із Covid-19
Джерело: Depositphotos

Учора, 10 квітня, президент США Джо Байден офіційно скасував надзвичайний стан у галузі охорони здоров’я, запроваджений у зв’язку з пандемією Covid-19. НС понад три роки лежав в основі надзвичайних зусиль із надання допомоги в країні, де від цієї хвороби померло понад мільйон осіб.

На думку експертів, таке рішення закриває щедрі потоки фінансування тестів на Covid-19, безоплатних вакцин та інших надзвичайних заходів, об’єднаних із січня 2020 року, щоб спробувати звільнити найбільшу економіку світу від лещат глобальної пандемії.

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Водночас аналітики зазначають, поки що незрозуміло, який вплив такий крок матиме на й без того напружену ситуацію на південному кордоні з Мексикою, де влада США вже давно намагається впоратися з потоком іммігрантів без документів і великою кількістю осіб, які шукають притулку.

– Хоча наразі США офіційно відмовляються від всесвітньої пандемії, адміністрація Байдена вже працює над вакциною наступного покоління та іншими заходами щодо боротьби з будь-яким майбутнім варіантом вірусу, – заявили в Білому домі.

У заяві також ідеться про те, що доступний фонд у розмірі щонайменше $5 млрд, щоб допомогти прискорити науковий прогрес і випередити вірус, який швидко розвивається та викликає Covid-19.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Джо Байден Коронавірус Covid-19 пандемія США
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