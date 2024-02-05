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Помер після візиту до стоматолога: у Кривому Розі з’ясовують причину смерті 14-річного хлопчика

5 Лютого 2024, 16:11
Ольга Боднарчук редактор
стоматолог
Джерело: Unsplash

У Кривому Розі 14-річний хлопчик помер після відвідування стоматолога. Про це повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон.

За інформацією правоохоронців, трагічна подія сталася після того, як підліток повернувся з кабінету стоматолога.

Вже розпочато кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Лікарю, який обслуговував пацієнта, може загрожувати до двох років позбавлення волі.

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Причина смерті

У лікарні розповідають – хлопчик звернувся до стоматології зі скаргою на біль у зубі. Лікарі діяли за встановленою процедурою, видалили зуб, після чого пацієнта відпустили додому разом із його родичами.

Однак через певний час стан хлопчика погіршився і його госпіталізували.

Причина смерті пацієнта буде встановлена після проведення експертизи.

– Щодо того, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання, – говорить директорка лікарні Олена.

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Теги
Кривий Ріг Смерть Стоматологія
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