У Кривому Розі 14-річний хлопчик помер після відвідування стоматолога. Про це повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон.

За інформацією правоохоронців, трагічна подія сталася після того, як підліток повернувся з кабінету стоматолога.

Вже розпочато кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Лікарю, який обслуговував пацієнта, може загрожувати до двох років позбавлення волі.

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Причина смерті

У лікарні розповідають – хлопчик звернувся до стоматології зі скаргою на біль у зубі. Лікарі діяли за встановленою процедурою, видалили зуб, після чого пацієнта відпустили додому разом із його родичами.

Однак через певний час стан хлопчика погіршився і його госпіталізували.

Причина смерті пацієнта буде встановлена після проведення експертизи.