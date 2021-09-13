Повністю вакциновані люди мають меншу ймовірність померти від коронавірусу, ніж ті, хто не щеплений або отримав тільки одну дозу.

Про це свідчать дані Управління національної статистики (ONS). З більш ніж 51 тис. випадків смертей від коронавірусу у період з січня до липня 2021 року тільки 256 відбулися після двох доз. Здебільшого це були люди з дуже високим ризиком захворіти на Covid-19.

Деякі випадки смерті від коронавірусу після вакцинації можуть бути, тому що вакцини не ефективні на 100%, але цей аналіз показує, що вони рідкісні.

– “Проривні” випадки смерті, як правило, відбуваються в найбільш вразливих групах, серед чоловіків і осіб з ослабленою імунною системою, середній вік яких становить 84 роки, – зазначила представник управління Джулі Стенборо.

Вони виявили, що ризик смерті, пов’язаний з Covid-19, набагато нижчий серед людей, які повністю вакциновані, ніж у тих, хто не вакцинований. Серед тих, хто помер від хвороби після двох доз вакцини, 13% мали ослаблений імунітет, 61% були чоловіками та понад 75% були клінічно вкрай вразливі.

У Великій Британії 80% людей у віці 16 років і старше отримали дві дози та майже 90% – одну дозу.

За даними CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США), понад 99,99% повністю вакцинованих людей не мали серйозних випадків Covid-19.

Понад 164 млн людей у ​​США були повністю вакциновані проти Covid-19, повідомляє CDC. Менш як 0,001% цих осіб померли – 1 507, і менше 0,005% – 7 1011 осіб були госпіталізовані.