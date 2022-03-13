Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав українських бійців, що проходять лікування після отримання важких поранень під час боїв проти російських загарбників.

Про це в глава держави повідомив у своєму Telegram каналі.

– Відвідав наших поранених бійців. Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога!, – написав президент.

Він пройшовся відділеннями, де лікуються воїни. Побував у реанімації.

Володимир Зеленський поспілкувався з хлопцями, які отримали поранення під Ірпенем та у Гостомелі, запитав, чи не потрібно чимось допомогти. Він побажав військовим скорішого одужання та висловив подяку за самовідданість під час бойових дій.

Під час візиту до лікарні президент нагородив кількох військових за вірність присязі, за героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Медпрацівники також отримали нагороди за самовіддану працю під час воєнних дій.

Джерело: Факти ICTV