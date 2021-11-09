Українська дослідницька компанія Gradus Research дізналась, як змінюється купівельна поведінка українців, як ставляться до локдауну, та як за останні два роки виріс рівень суб’єктивного стресу українців.

Половина респондентів не готувалася до можливого локдауну, а третина вважає його можливим і готується. Основні стратегії підготовки – створення запасів продуктів та ліків. На думку третини опитаних, Covіd-19 лишатиметься в нашому житті ще принаймні 2-3 роки, кожен п’ятий сподівається, що пандемія завершиться до кінця наступного року, а 11% вважають, що вірус лишиться в нашому житті назавжди.

Незважаючи на стабільність гривні, міське населення України занепокоєне зростанням цін. Постійні кризи уже навчили українців заощаджувати, проте наразі люди готуються до довготривалого періоду економії. Громадяни віддають перевагу дешевшим товарам (39%) та зменшують обсяги закупівель, або ж відмовляються від деяких товарних категорій (24%).

У більшості (80%) респондентів левова частка грошей іде їжу та ліки. В зону економії потрапили такі категорії, як одяг (на ньому економлять 43% опитаних), техніка, подорожі та розваги (від 47% до 61%).

Інтернет став незамінною складовою життя для українських містян, і кількагодинний збій у сервісах мережі Facebook дозволив дослідити, що у щоденному режимі інтернет використовують 95% міського населення України у віці 18-60 років. Насамперед він потрібен для пошуку інформації та спілкування. Багато людей використовує його для роботи, розваг, шопінгу та фінансових операцій. Половина респондентів не здатні повністю відмовитися від інтернету.

Рівень суб’єктивного стресу вимірюється компанією Gradus Research вже другий рік поспіль. Він продовжує зростати. Влітку стрес викликають нестабільність ділової та робочої активності та страхи збідніння. Наразі ж додаються ще й страх за здоров’я близьких та пандемія загалом.

Gradus Research порівняв ситуацію в Україні та Казахстані. Так ось, казахи відчувають себе спокійнішими, щасливішими, причинами чого є вищий за український рівень добробуту та значно спокійніше інформаційне поле. Головними ознаками успіху для українців є фінансові чинники, для казахів же – соціальні. Також серед українських респондентів значно вищою ознакою успіху є можливість подорожувати.

Опитування було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку gradus.app.

Джерело: Gradus Research