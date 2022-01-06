Пандемія Covid-19 триває вже майже два роки. Експерти висловлюють різні припущення щодо її закінчення.

У різних країнах, вважають експерти, це станеться по-різному. Можливо, до ендемії перейдуть першими ті держави, які забезпечать високий рівень імунітету у своїх громадян.

У ВООЗ вважають, що найближчим часом на зміну пандемії коронавірусу прийде ендемія. Тобто вірус нікуди не подінеться, але буде циркулювати з меншою інтенсивністю, викликаючи періодично локальні спалахи.

Компанія Pfizer прогнозує збереження пандемічного рівня захворюваності у деяких регіонах протягом одного-двох років. Але, за розрахунком Pfizer, до 2024 року Covid-19 має стати ендемічним в усьому світі.

Для цього потрібно вакцинувати понад 70% всього населення, стверджують у ВООЗ. Зробити це потрібно швидко і організовано, щоб запобігти появі чергових мутацій.

Пандемія може закінчитися ще у 2022 році, припускає очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, якщо до середини цього року кожна країна вакцинує 70% свого населення хоча б двома дозами.

Всесвітня організація охорони здоров’я планувала вакцинувати 40% жителів до кінця 2021 року, та дуже багато держав все ще далекі від цієї мети.

Україна буде на шляху до приборкання епідемії коронавірусу наприкінці 2022 року. Для перемоги над вірусом, більшості українцям необхідно зробити щеплення від Covid-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.