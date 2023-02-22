У Львові хірурги врятували жінку, якій рідкісні гельмінти майже знищили печінку та жовчний міхур.

51-річній жительці Волині три місяці тому стало зле. Усе почалося з нудоти та болю в правому підребер’ї. Лікарі, до яких вона звернулася, не виявили причин погіршення її стану.

Протягом наступного місяця їй ставало тільки гірше. Біль не давав Людмилі спати. Лихоманка та слабкість забирали останні сили. Потім додалася жовтяниця.

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Після низки обстежень медики діагностували у жінки альвеококоз правої долі печінки.

У Людмили була уражена права частка печінки разом з її великими судинами та жовчним міхуром. Саме тому під час операції хірурги видалили праву частку печінки та жовчний міхур. Операція тривала три години.

Після втручання пацієнтка три дні перебувала в реанімації під пильним наглядом лікарів інтенсивної терапії. А ще сім днів – у відділенні хірургії.

Зараз із жінкою все добре. Тепер на неї чекає реабілітація.

Альвеококоз – важке паразитарне захворювання, спричинене одним із видів гельмінтів. Джерело збудника – дикі тварини, зокрема, гризуни, які виділяють заповнені яйцями частинки у довкілля. До організму людини личинки паразитів потрапляють через травну систему.

Найчастіше так стається через немиті продукти: на полюванні, під час збору ягід, грибів та навіть після контакту з котами чи собаками.

Личинки паразитів осідають в печінці, легенях, рідше – у структурах головного мозку. Їхня довжина сягає семи міліметрів.

Оперативне втручання ризиковане і можливе лише у 15-20% хворих. Причиною цього є пізнє звернення, коли життєво важливі структури вже критично уражені.

Захворювання – рідкісне та становить 1,37 – 3,85 на 100 тис. населення. На Львівщині, згідно зі статистикою, щороку оперують до 20 людей з альвеококозом. Через надто пізнє звернення до спеціалістів частину таких пацієнтів не вдається врятувати.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова