У світі станом на 6 вересня зафіксували 221,7 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,5 млн людей. В Україні з 13 вересня можуть запровадити жовту зону карантину через збільшення кількості хворих.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 6 вересня зафіксували 773 нові випадки коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 18 людей. Побороти хворобу вдалося 457 пацієнтам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

Усі регіони України нині перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але у Луганській, Львівській та Рівненській областях перевищений рівень госпіталізацій з Covid-19.

Крім того, в Харківській області підтвердили 50 випадків штаму коронавірусу Дельта.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в Україні з наступного понеділка можуть запровадити жовту зону епідемічної небезпеки. Це пов’язано з прогнозованим зростанням Covid-захворюваності.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували в Індії (39 тис.) та Великій Британії (37 тис.) та США (35 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили у Росії, Мексиці та Ірані.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Великій Британії, Росії та Франції. Україна за кількістю випадків коронавірусу за добу у світі посідає 44 місце, а у Європі – 10-те.

В Австрії планують дозволити відвідувати нічні клуби, гірськолижні курорти, спортзали тим, хто вакцинувався від коронавірусу.

У Туреччині з 6 вересня почали діяти правила, відповідно до яких невакциновані люди зобов’язані здавати негативні ПЛР-тести для відвідування концертів, кінотеатрів та театрів.

Уряд Чехії може скасувати вимогу про обов’язкове використання масок в приміщеннях після того, як буде повністю вакциновано 75% населення.