Сьогодні, 16 жовтня, коли світ відзначає День здорового харчування, співачка Джамала розповіла про сім правил збалансованого харчування, яких дотримується сама співачка та її родина.

– Ця дата – привід ще раз нагадати, що незбалансований раціон є однією з головних причин розвитку серцево-судинних захворювань: артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, інфаркту й інсульту, – йдеться в повідомленні Центру громадського здоров’я (ЦГЗ).

Зазначається, що Джамала та її близькі знають, що здорове меню захищає серце від хвороб, допомагає знизити емоційне напруження та контролювати вагу.

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Сім правил харчування від Джамали, які повністю збігаються з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ):

не досолюй їжу, щоб дотримуватися денної норми солі – не більше 1 ч. л. у всіх продуктах. Пам’ятай: надмірне споживання натрію сприяє підвищенню АТ; ковбаси та консерви замінюй на нежирне м’ясо; щодня вживай 400 г (або 5 порцій) овочів чи фруктів, додаючи їх до кожного прийому їжі. 1 порція = 1 фрукт або овоч середнього розміру; твоя добова доза цукру – до 10 ч. л. Краще замінити цукерки, шоколад, пиріжки, солодкі напої фруктами та ягодами. Врахуй, що солодкі йогурти та соуси також містять багато цукру, тому радимо завжди читати етикетки на продуктах перед покупкою; їж більше клітковини – цільнозернових каш, бобових і горіхів. Такі продукти допоможуть знизити рівень холестерину в крові; попрощайся з трансжирами – промисловою випічкою, фастфудом і смаженими стравами. Натомість обирай рослинні олії, горіхи, авокадо, рибу, а також більш здоровий спосіб приготування страв (запікай, готуй на пару); контролюй розміри та кількість порцій, щоб не переїдати.

Ти можеш зберегти своє серце, якщо дбатимеш про здоров’я щодня, закликають експерти ЦГЗ.

Фото: Instagram