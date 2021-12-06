В одному з районів Одеської області через сказ диких тварин оголошено карантин, повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Наприкінці листопада з метою контролю за результатами заходів з імунізації проти сказу диких тварин на території Кілійського районного товариства мисливців і рибалок було відстріляно кілька шакалів і лисицю.

Зразки матеріалу, що відібрали, направили для проведення лабораторних досліджень на сказ.

У випробувальному центрі Одеської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби у двох зразках було виявлено сказ.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ізмаїльській райдержадміністрації на своєму засіданні ухвалила рішення запровадити карантинні обмеження щодо сказу тварин на території мисливських угідь.

Визначено зону загрози: місто Кілія, села Шевченкове та Ліски. Затверджено також план заходів з ліквідації вогнища захворювання на сказ м`ясоїдних диких тварин.

В окупованій частині Донецької області поширюється сказ. Про це повідомили в Офісі омбудсмена. У зв’язку з великою кількістю інфікованих, у місцевих медичних закладах не вистачає препаратів.