В Одеській області через спалах грипу та ГРВІ на карантин закрито 58 шкіл у 27 громадах регіону. Епідеміологи зафіксували сезонне зростання захворюваності на респіраторні інфекції, але епідпоріг не перевищено.

Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

Епідпоріг не перевищено

– Наразі немає необхідності в усій області оголошувати карантин або запроваджувати онлайн-навчання, оскільки епідпоріг не перевищено, – ідеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Зазначається, що наразі найбільше шкіл пішли на карантин у Саф’янівській громаді Ізмаїльського району (16 закладів освіти), найменше – у Роздільнянському районі (по одній школі у двох громадах).

Рішення про введення карантину

Крім того, освітяни нагадали, що якщо хворіє 20% учнів і співробітників школи, то директор має ухвалити рішення про введення карантинних обмежень у навчальному закладі.

Так само якщо це 20% одного окремого класу, то діти саме цього класу ізолюються на певний період, щоб не поширювати вірус.

– Якщо ж рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати закладам освіти перейти на дистанційний режим роботи, – зазначив Олександр Лончак.

Директор департаменту закликав батьків бути свідомими, дотримуватися заходів профілактики та відповідально ставитися до здоров’я своїх дітей.

Джерело: odessa.comments.ua