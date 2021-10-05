Спалах сибірки у Тернополі – від хвороби помер поні

У Тернополі, у зоокутку парку Топільче, помер поні, у тварини підтвердили сибірську виразку.

За інформацією Держпродспоживслужби Тернопільської області, він загинув у ніч з 27 на 28 вересня 2021 року.

Фахівці провели розтин тіла та виявили ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а також збільшення та заокругленість країв селезінки. Через це у них виникла підозра, що тварина могла померти від сибірки.

Вони зробили забір біоматеріалу та відправили його на аналіз, який підтвердив хворобу.

Останки тварини спалили та поховали, відповідно до всіх правил. Крім того, були проведені дезінфекційні заходи.

Сибірка – гостре інфекційне захворювання, його спричинює Bacillus anthracis. Хворобу фіксують у тварин, однак у зоні ризику перебувають і люди.

У разі зараження відзначається ураження шкіри з утворенням специфічного карбункулу, гарячка, інтоксикація. Рідше потерпають легенева, кишкова системи. Хвороба може спровокувати тяжкі наслідки для здоровя та навіть смерть.

Джерело: ДУ Держпродспоживслужба у Тернопільській області