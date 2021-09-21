У Миколаївській області зафіксували спалах ротавірусної інфекції серед учнів гімназії. Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно з результатами епідеміологічного розслідування, 14 вересня діти брали участь у щорічному святкуванні Дня здоров’я. Свято проводили біля природного джерела води на околиці міста. У заході взяли участь 158 дітей та 14 вчителів. Усі пили воду з джерела, але харчувалися окремо, адже продукти кожен брав із собою.

У центрі зазначили, що перши симптоми захворювання проявилися у дітей 16 вересня. До інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні госпіталізували сімох дітей. Одну дитину доставили у міську дитячу лікарню №2 Миколаєва. Решта п’ять хворих дітей отримують амбулаторне лікування.

Станом на 20 вересня на ротавірусну інфекцію захворіли 13 людей. Нині роботу гімназії тимчасово зупинили.

Нещодавно у Хмельницькій області сталося масове захворювання дітей. 90 учнів молодшої школи впродовж двох останніх днів скаржитися на погане самопочуття. У кожної другої дитини була висока температура, блювання та діарея.

Станом на 17 вересня із Хмельницької інфекційної лікарні виписали всіх дітей із підозрою на ротавірусну інфекцію.

Джерело: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України