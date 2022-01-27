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Ситуація з Covid-19 загострюється: до червоної зони увійшла ще одна область – Рівненська

27 Січня 2022, 09:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на четвер, 27 січня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав понад 32 тис. осіб. Це більше, ніж на 8 тис. більше, ніж добою раніше. Тому не дивно, що як червоний, так і помаранчевий сектори епідемічної небезпеки розширюються.

У червоному колірному сегменті знаходиться вже дві області – Івано-Франківська та Рівненська. За прогнозами, наступними можуть стати Вінницька, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Негативна динаміка спостерігається також у Житомирській та Закарпатській областях.

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У помаранчевій зоні – 14 областей. Київ і область поки триматися в жовтій.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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