Станом на 4 жовтня в Україні сім областей відповідають показникам помаранчевої зони, попри традиційне зменшення добової кількості Covid-хворих на вихідних.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До помаранчевої зони увійшли Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

У цих регіонах перевищений показник рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація у Чернівецькій (609) та Харківській (433) областях. Норма – 75 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізацій з Covid-19 не відповідає нормі у Запорізькій (62,5%), Харківській (68,6%), Херсонській (65,4) та Чернівецькій (65,6%) областях.

Водночас жовтий рівень епідемічної небезпеки запроваджений у всіх інших регіонах. Жодна область не увійшла до зеленої та червоної зони.

Найкраща ситуація із захворюваністю на коронавірус зараз у Кіровоградській та Закарпатській областях.

23 вересня Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. До цього на території країни діяла зелена зона карантину.

У цій зоні заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території, наповненість кінозалів і залів інших установ культури понад 50% місць та інше.

Проте у МОЗ стверджують, що обмеження не застосовуватимуться, якщо жовті або зелені Covid-сертифікати будуть у більш ніж 80% персоналу і 100% відвідувачів закладів або заходів (крім осіб до 18 років). Детальніше про карантин в Україні – читайте на Фактах ICTV.