Фахівці дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова зробили все, щоб 12-річний хлопчик знову став на ноги після страшної ДТП, яка трапилася майже рік тому. Про це співробітники ПМО розповіли на своїй сторінці у Facebook.

Три місяці в комі

– Наприкінці весни минулого року, коли хлопчик їхав на велосипеді в рідному селі, його збив мотоцикліст. Микола дістав важких множинних травм. Три місяці хлопчина перебував у комі – на межі життя та смерті, – пишуть медики.

За їхніми словами, коли дитина прийшла до тями, батьки не пам’ятали себе від щастя. Однак тоді почався інший, не менш складний для них етап – боротьба за те, щоб син знову міг ходити.

Як ідеться в повідомленні, після виходу з коми Коля не міг ковтати, жувати та ходити. Усе, що хлопчику вдавалося робити самостійно, це тримати голову.

Реабілітація

У січні складного пацієнта з Волині направили на реабілітацію в лікарню Святого Миколая. Тут команда Unbroken Kids UNBROKEN Ukraine поставила перед собою надзавдання – будь-що-будь повернути дитині функціональність і самостійність у побуті.

– Три курси реабілітації з невеликими перервами. Щодня по кілька виснажливих занять із фізичними терапевтами та терапевтами мовлення, – пишуть медики.

Сталося диво

За словами лікарів, за доволі короткий термін вдалося подолати частину наслідків травми, зокрема контрактуру – обмеження руху в суглобах. Диво ж сталося майже через три місяці занять із фахівцями.

Микола нарешті може сидіти, одягатися та їсти самостійно. А також ходити зі спеціальним допоміжним засобом – трапецією.

Коли хлопчик зміг подолати свої перші 20 метрів від залу реабілітації до палати, його мама не могла стримати сліз радості.

Зараз Микола повернувся додому, але його відновлення все ще триває. Хлопчик щодня працює над тим, щоб долати все більші дистанції.