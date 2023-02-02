З початку року на Волині у 20 дітей був діагностований туберкульоз, серед них 11-місячна дівчинка. Про це повідомила методист відділу епіднагляду та спостереження обласного Центру контролю та профілактики хвороб Людмила Симонюк.

За її словами, дівчинка, яка захворіла в Ковелі, мала щеплення проти туберкульозу. Зараз дитина перебуває на лікуванні в обласному фтизіопульмонологічному медцентрі.

– Її стан покращився, але все ще середньої тяжкості. Дитина вже їсть сама, бо раніше змушені були годувати через зонд, – розповіла Людмила Симонюк.

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Під час епідрозслідування виявили та обстежили 28 осіб, які контактували з немовлям. Мати, яка нещодавно народила ще одну дитину, здорова.

– Серед усіх обстежених виявили одне захворювання на туберкульоз, одна людина – інфікована. Також є дві підозри на хворобу. Людей направили до фтизіатра, – зазначила лікар-методист.

В обласному Центрі контролю та профілактики хвороб закликали волинян не нехтувати зверненнями до лікарів у разі появи затяжного кашлю. Особливу увагу слід приділяти дітям.

Всі охочі також можуть пройти анонімне онлайн-тестування, яке дозволить визначити ступінь ризику захворіти на туберкульоз й отримати рекомендацію щодо необхідності звернутися до сімейного лікаря.