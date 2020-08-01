У суботу, 1 серпня, в Києві зафіксували 101 новий випадок захворювання на коронавірус.

Одужали за добу 40 людей. Загалом за період пандемії хворобу подолали 2981 киянин

За останню добу померли двоє людей, за весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 134 киян.

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На сьогодні в столиці вже 8342 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Серед тих, хто захворіли:

39 жінок віком від 19 до 84 років

59 чоловіків віком від 18 до 81 років

3 дівчинки — 12, 16 і 17 років.

До лікарень Києва госпіталізували 23 пацієнта. Інші наразі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі – 16, у Дарницькому – 15, у Солом’янському районі — 14 випадків.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 1 серпня зафіксовано 1 172 нових випадки.

Зараз в Україні 71 056 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 1709 летальних, 39 308 пацієнтів одужали. Всього проведено 10 460 80 тестувань методом ПЛР. За добу виписано 556 пацієнтів.