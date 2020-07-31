У Львові закривають на карантин два дитячі садки. Причиною став позитивний ПЛР-тест на коронавірус у співробітників установ.

З 29 липня був закритий дитячий садок № 12 на вулиці Довбуша.

– У вихователя підтвердився позитивний ПЛР-аналіз. Також піднялася температура у помічника вихователя, – йдеться в повідомленні.

Дитячий садок не працюватиме до 11 серпня включно.

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З 3 серпня на карантин закривається дитячий садок № 92 на вулиці Карпатській.

У цьому навчальному закладі коронавірус зафіксований у психолога. Дитсадок буде закритий до 16 серпня включно.

Всі працівники та вихованці цих дитячих садків повинні протягом 14 днів перебувати на самоізоляції.

Статистика коронавірусу в Україні 31 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 31 липня в країні зафіксовано 69 884 випадки Covid-19.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Львівській області – 147 осіб. Всього тут 9 526 випадків коронавірусу і це найбільша кількість по всіх областях, включаючи Київ.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада