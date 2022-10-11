Як заявляють італійські епідеміологи, вже в листопаді нову хвилю Covid-19 може викликати підваріант Омікрона ВА.5 з соціальною назвою Цербер і технічною — BQ.1.1.

Відзначається, що на сьогодні поширення Цербера все ще обмежено, але, в світлі його характеристик, не виключено, що в майбутньому він може стати таким же домінуючим, як нинішній Омікрон ВА.5.

– Оскільки даних стає все більше і більше, стає абсолютно ясно, що BQ.1.1 очолить хвилю варіантів в Європі і Північній Америці до кінця листопада, — підтвердив дослідник з Біоцентру Базельського університету Корнеліус Ремер.

За його словами, мутації цього Covid-варіанту більш ніж подвоюються щотижня. Потрібно було лише 19 днів, щоб вирости у вісім разів: з п’яти послідовностей до 200.

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У зв’язку з цим вчений наполягає: бустерний укол проти Омікрона ВА.5, який породив Цербера, є найкращим варіантом захисту.

Джерело: Repubblika