Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що нині немає термінової необхідності щепитися третьою (бустерною) дозою вакцини від коронавірусу.

Таку думку експерти розмістили на своєму сайті.

– Докази, що ґрунтуються на ефективності вакцини та тривалості захисту, свідчать, що всі вакцини, дозволені в ЄС, наразі мають високий захист від госпіталізації, важкого перебігу хвороби та смерті, пов’язаної з Covid-19, – зазначили вони.

У центрі наголосили, що майже третина дорослих віком старше 18 років у ЄС досі не отримала дві дози вакцини від коронавірусу. Тому в пріоритеті мають бути ті, хто не прийшов повний курс імунізації.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у Європейському Союзі повністю вакцинувалися 70% дорослого населення.

Водночас експерти наголосили, що додаткові щеплення можна розглянути для людей з сильно ослабленою імунною системою, якщо вони не досягають належного рівня захисту після стандартної первинної вакцинації.

Також третю дозу як запобіжний захід можна призначити літнім людям, особливо тим, хто проживає в будинках для догляду.

Всесвітня організація охорони попросила багаті країни почекати з третьою дозою до кінця вересня. Станом на початок серпня у світі введено близько чотирьох мільярдів доз, з них на багаті країни припало 80%. У бідних країнах виходить 1,5 дози на 100 громадян, найгірша ситуація спостерігається в Африці.

Водночас країни все ж дозволяють вакцинацію бустерною дозою. Таке рішення вже ухвалили у Великій Британії. Там третю дозу отримають люди з важким імунодефіцитом, щоб підвищити шанси на вироблення сильної імунної відповіді.

У МОЗ України зазначили, що вони поки що не розглядають можливість вакцинації третьою дозою у країні. У разі публікації результатів відповідних досліджень Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики надасть свої висновки, на базі яких ухвалюватиметься рішення.

Джерело: ECDC