Самотність у літньому віці, найпоширеніші причини — дослідження | Здоров'я

Команда американських учених кафедри соціальних наук Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету під час дослідження показала, що в літньому віці люди стають самотнішими, ніж в інші періоди життя.

U-подібна форма самотності

Як пояснили дослідники, у графічному виконанні самотність має U-подібну форму: вона вища в молодому і старшому віці і найменша в середньому віці, коли люди зайняті роботою, одружуються або виховують дітей.

Результати показують, що молоді люди можуть почуватися самотніми, коли намагаються змінити життя, наприклад знайти роботу або здобути освіту, тоді як літні люди можуть почуватися самотніми, оскільки втрачають партнерів або починають страждати від проблем зі здоров’ям.

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Самотність серед жінок

Дослідження показало, що серед людей із вищим рівнем стійкої самотності непропорційно багато жінок, які:

мають нижчий дохід;

розлучені або овдовіли;

курили;

мають гірше когнітивне, фізичне або психічне здоров’я.

– Вражає те, наскільки послідовним є зростання самотності в літньому віці, – зазначила авторка дослідження, доцентка Ейлін Грем.

Шукати способи допомогти

За словами Грем, існує багато доказів того, що самотність пов’язана з погіршенням здоров’я, тому було зроблено спробу зрозуміти, чому люди стають більш самотніми з віком, щоб потім почати шукати способи пом’якшити це.

Вчені зазначають, що результати дослідження наголошують на необхідності усунення соціальних відмінностей, таких як рівень освіти і низький дохід, протягом усього дорослого життя, щоб знизити рівень самотності серед літніх людей.